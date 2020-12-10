15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Детский хоспис «Дом с маяком» обжалует штраф в 200 тысяч рублей. Сегодня суд вынес решение о наказании руководителей организации из-за ошибок в журнале учёта наркотических препаратов.

Пресс-секретарь хосписа Софья Харькова рассказала радиостанции «Говорит Москва», что у организации нет таких денег для уплаты штрафа.

«Я сейчас разговаривала с Лидией Мониава, которая находится в суде. Она сказала, что мы будем обжаловать, хотя наш главный врач Григорий Климов мне сказал, что шансов на обжалование мало. Мы таким решением суда — не знаю, можно ли говорить, не согласны — расстроены, потому что у детского хосписа не то чтобы огромное количество денег, которые мы могли бы на этот штраф потратить. Более того, если я правильно понимаю, мы по уставу не можем тратить на уплату штрафов деньги, которые нам пожертвовали. Государственные деньги, которые нам в качестве субсидий и грантов выделяют, естественно, это тоже будет нецелевое их расходование. Мы расстроены и надеемся, что как-то получится из этой ситуации выйти».

Ранее соучредитель благотворительного фонда «Дом с маяком», директор хосписа Лида Мониава заявила на своей странице в Facebook, что в Госнаркоконтроль пожаловались на назначение наркотических средств паллиативным пациентам.

Издание «Коммерсантъ» обнаружило, что жалоба на возможное нарушение поступила ещё до того, как хоспис закупил первый наркотический препарат. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что проверка не выявила угрозы для закрытия медучреждения.