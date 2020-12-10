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НОВОСТИ

Более половины российских студентов обучаются дистанционно

16:12 10.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Больше половины студентов вузов России обучаются дистанционно. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев в ходе слушаний в Госдуме.

«В настоящее время 55% студентов высшего образования в регионах и столичных городах учатся с использованием исключительно дистанционного формата», — сказал он.  Говорит Москва

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