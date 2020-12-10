Освобожденные в Ливии россияне летят на родину

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Освобождённые в Ливии граждане России летят на родину. Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан находятся на борту в сопровождении представителя российского МИДа.

Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов. Он подтвердил, что задержанные полтора года назад российские граждане освобождены благодаря действиям МИДа.

Двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей были задержаны в Триполи летом 2019 года. Глава отдела уголовных расследований при генпрокуроре Ливии утверждал, что граждане России пытались повлиять на выборы в стране. Говорит Москва