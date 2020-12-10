Командующий Северным флотом РФ повышен в звании до адмирала

17:00 Источник: Интерфакс

Командующему Северным флотом России Александру Моисееву указом президента РФ Владимира Путина присвоено воинское звание адмирал.

Указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. В составе Северного флота, в частности, стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий". Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России.

Указом президента РФ статус Северного флота с 1 января 2021 года юридически приравнен к статусу военного округа.