Командующий Северным флотом РФ повышен в звании до адмирала
17:00 10.12.2020 Источник: Интерфакс
Командующему Северным флотом России Александру Моисееву указом президента РФ Владимира Путина присвоено воинское звание адмирал.
Указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. В составе Северного флота, в частности, стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий". Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России.
Указом президента РФ статус Северного флота с 1 января 2021 года юридически приравнен к статусу военного округа.
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