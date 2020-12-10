За мелкие правонарушения не нужно вешать на людей судимость, считает Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обещал поддержку проекту закона, направленному на гуманизацию судебной системы. Эта тема поднималась на встрече главы государства с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в четверг.

«Я знаю и мнение председателя Верхового суда, и я поддержу, конечно, — сказал Путин. — Не нужно на людей вешать судимость и все, что с этим связано, то, что тащится потом с человеком по жизни». «Если речь идет о каких-то мелких правонарушениях, с кем не бывает? — заметил он. — Жизнь есть жизнь, поэтому не нужно загонять человека в такие жесткие рамки, которые будут влиять на всю оставшуюся жизнь».

По мнению президента, данный законопроект «надо до конца доработать». «Я для себя пометил и будем двигаться по этому направлению», — заверил он.