Кабмин РФ будет сдерживать рост цен на продукты рыночными инструментами — Песков
18:00 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сдерживание роста цен на продукты правительство России будет проводить рыночными инструментами, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Регулирование — только рыночными методами. Делать это будет правительство, конечно. Во всем мире рыночным регулированием занимается только правительство. Рынку задаются правила, и в каждой стране это делает только правительство», — сказал представитель Кремля.
Песков указал, что «на зарубежных рынках ситуация разная в разных странах, но эта ситуация не имеет никакого отношения к рекордным объемам производства сельхозпродукции в РФ». «Президент и акцентировал на этом внимание, что когда речь идет о продукции отечественных производителей, то эта продукция не может просто так дорожать. И если она просто так дорожает, плюс еще торговые наценки, то кто-то получает повышенные прибыли», — добавил он.
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