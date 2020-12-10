Кабмин РФ будет сдерживать рост цен на продукты рыночными инструментами — Песков

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сдерживание роста цен на продукты правительство России будет проводить рыночными инструментами, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Регулирование — только рыночными методами. Делать это будет правительство, конечно. Во всем мире рыночным регулированием занимается только правительство. Рынку задаются правила, и в каждой стране это делает только правительство», — сказал представитель Кремля.

Песков указал, что «на зарубежных рынках ситуация разная в разных странах, но эта ситуация не имеет никакого отношения к рекордным объемам производства сельхозпродукции в РФ». «Президент и акцентировал на этом внимание, что когда речь идет о продукции отечественных производителей, то эта продукция не может просто так дорожать. И если она просто так дорожает, плюс еще торговые наценки, то кто-то получает повышенные прибыли», — добавил он.