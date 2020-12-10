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Машиностроительный холдинг Олега Дерипаски «Группа ГАЗ» поставил в Санкт-Петербург 100 автобусов

17:20 10.12.2020

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Фото пресс-службы Группы ГАЗ
«Группа ГАЗ», машиностроительный холдинг Олега Дерипаски, поставила в Санкт-Петербург 100 автобусов большого класса ЛиАЗ-529265. Каждая машина рассчитана на перевозку 111 человек. Автобусы адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров и, по заказу перевозчика – СПб ГУП «Пассажиравтотранс», оснащены двигателем повышенной мощности.

Новая модификация автобусов ЛиАЗ-529265 оснащена двигателем ЯМЗ-536 мощностью 310 л.с., который ранее ставился только на сочлененные автобусы. Такое решение обеспечивает значительный запас мощности агрегатов при использовании большого количества электроники на борту и улучшает управляемость машины в сложных погодных условиях. Также нововведение позволяет легче преодолевать маршруты в городах со сложным рельефом. Автобус соответствует экологическому стандарту «Евро-5».

Для комфорта пассажиров в ЛиАЗ-529265 установлены кондиционеры, мультимедийные экраны, USB-зарядки, электронные рейсоуказатели, указатель «бегущая строка». Рабочее место водителя оснащено эргономичным сидением на пневмоподвеске с подлокотниками и регулируемым наклоном спинки. Автобусы комплектуются оборудованием подсчета пассажиров, видеонаблюдения, пожаротушения, ГЛОНАСС, цифровыми тахографами.

Низкий уровень пола, механическая аппарель и система книлинг (наклон кузова автобуса в сторону дверей) облегчают посадку и высадку пассажиров с детскими колясками, пожилых людей, пассажиров с объемным багажом, людей с ограниченными возможностями передвижения. Салон автобуса оснащен специальными местами для инвалидной коляски и собак-поводырей, кнопками связи с водителем. Просторная накопительная площадка и оборудование для бесконтактной оплаты проезда позволяют снизить риск заражения вирусными заболеваниями в автобусе.

«Группа ГАЗ» всегда с большим вниманием подходит к вопросу обновления городских автопарков и учитывает все пожелания заказчика, – отметил вице-президент по развитию продаж «Группы ГАЗ» Николай Одинцов. – Наши широкие производственные возможности позволяют адаптировать выпускаемый транспорт под специфику конкретных маршрутов. Автобусы ЛиАЗ-5292 хорошо проявили себя во время транспортного обслуживания Олимпийских Игр и Паралимпиады в Сочи, где «Пассажиравтотранс» был одним из основных перевозчиков. В обновленной модификации автобусов, поставленных в Санкт-Петербург, установлено большое количество дополнительных опций, которые повышают комфорт пассажиров и удобство управления транспортом».

«Группа ГАЗ» является ведущим производителем и поставщиком автобусов в России. Компания выпускает полную линейку автобусов малого, среднего, большого и особо большого классов. Модельный ряд включает городские, пригородные, междугородные автобусы пассажировместимостью от 19 до 201 человек. Компания также является крупнейшим в России поставщиком школьных автобусов. Техника изготавливается на ведущих российских предприятиях с применением современных технологий автобусостроения: Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), Курганский автобусный завод (КАвЗ), Павловский автобусный завод (ПАЗ), Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). Автобусы выпускаются на различных видах топлива (бензин, дизель, газ, электричество).

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