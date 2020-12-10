Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже — ТВ
18:40 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба общей разведки и безопасности Нидерландов обвинила двух российских дипломатов в шпионской деятельности на территории страны. Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
Оба они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну, указывает телеканал.
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