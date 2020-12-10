Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже — ТВ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов обвинила двух российских дипломатов в шпионской деятельности на территории страны. Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Оба они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну, указывает телеканал.