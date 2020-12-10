Цена нефти Brent превысила $50 за баррель впервые с 6 марта

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне растет на 2,48% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в 50,07 доллара за баррель, свидетельствуют данные площадки на 17:44 мск.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше 50 долларов за баррель 6 марта текущего года.