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Цена нефти Brent превысила $50 за баррель впервые с 6 марта

19:20 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне растет на 2,48% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в 50,07 доллара за баррель, свидетельствуют данные площадки на 17:44 мск.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше 50 долларов за баррель 6 марта текущего года.

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