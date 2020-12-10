США и Великобритания ввели ряд санкций против лиц, связанных с главой Чечни
20:00 10.12.2020
Власти США расширили список санкций в рамках глобального акта Магнитского, внеся в него пять физических и шесть юридических лиц, в том числе из РФ, которые, связаны с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщается в четверг на сайте американского Минфина.
Как отмечается в сообщении, сам Кадыров, в отношении которого Вашингтон ранее уже вводил ряд рестрикций, также добавлен в список санкций в рамках глобального акта Магнитского. Как утверждают американские власти, ограничительные меры вводятся в связи с причастностью "к серьезным нарушениям прав человека".
В частности, санкции вводятся в отношении футбольного клуба "Ахмат", организации "Абсолютный Чемпионат Ахмат", Фонда имени Ахмата Кадырова, ООО "Мегастройинвест", клуба смешанных единоборств "Ахмат". В числе попавших под санкции также первый заместитель председателя правительства Чечни Вахит Усмаев.
Власти Великобритании ввели персональные санкции против трех российских политиков из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Соединенного Королевства.
Ограничения, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов, были приняты в отношении спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, экс- главы полиции чеченского города Аргун Аюба Катаева, заместителя министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинова. Кроме того, санкции были введены против специального отряда быстрого реагирования "Терек".
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