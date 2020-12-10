Трамп заявил о признании США суверенитета Марокко над Западной Сахарой

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль и Марокко достигли договоренности об установлении дипломатических отношений. Об этом сообщил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Очередной исторический прорыв. Наши большие друзья - Израиль и Марокко - договорились о полноценных дипломатических отношениях, - написал он в "Твиттере". - Огромное достижение для мира на Ближнем Востоке".

Трамп также сообщил в четверг, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

"Я подписал сегодня декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Серьезное, вызывающее доверие и реалистичное предложение Марокко об автономии является единственной основой для справедливого и прочного решения для мира и процветания", - говорится в опубликованной в четверг записи Трампа в "Твиттере".