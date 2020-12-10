Трамп заявил о признании США суверенитета Марокко над Западной Сахарой
20:40 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль и Марокко достигли договоренности об установлении дипломатических отношений. Об этом сообщил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Очередной исторический прорыв. Наши большие друзья - Израиль и Марокко - договорились о полноценных дипломатических отношениях, - написал он в "Твиттере". - Огромное достижение для мира на Ближнем Востоке".
Трамп также сообщил в четверг, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой.
"Я подписал сегодня декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Серьезное, вызывающее доверие и реалистичное предложение Марокко об автономии является единственной основой для справедливого и прочного решения для мира и процветания", - говорится в опубликованной в четверг записи Трампа в "Твиттере".
НОВОСТИ
- 21:20 10.12.2020
- В научном центре Федерального медико-биологического агентства произошел крупный пожар
- 20:00 10.12.2020
- США и Великобритания ввели ряд санкций против лиц, связанных с главой Чечни
- 19:20 10.12.2020
- Цена нефти Brent превысила $50 за баррель впервые с 6 марта
- 18:40 10.12.2020
- Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже — ТВ
- 18:00 10.12.2020
- Кабмин РФ будет сдерживать рост цен на продукты рыночными инструментами — Песков
- 17:32 10.12.2020
- Медведев предложил отбирать животных у хозяев, которые жестоко обращаются с ними
- 17:20 10.12.2020
- Машиностроительный холдинг Олега Дерипаски «Группа ГАЗ» поставил в Санкт-Петербург 100 автобусов
- 17:12 10.12.2020
- За мелкие правонарушения не нужно вешать на людей судимость, считает Путин
- 17:00 10.12.2020
- Командующий Северным флотом РФ повышен в звании до адмирала
- 16:32 10.12.2020
- Освобожденные в Ливии россияне летят на родину
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать