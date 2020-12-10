0
0
0
НОВОСТИ

В научном центре Федерального медико-биологического агентства произошел крупный пожар

21:20 10.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Крупный пожар произошел в научном центре Федерального медико-биологического агентства в подмосковном Красногорске. По данным источников ТАСС, огонь начался на первом этаже и охватил весь второй. Площадь пожара около шестисот квадратных метров. Обрушилась крыша. Агентство РИА со ссылкой на экстренные службы передает, что опасных и ядовитых веществ и материалов в лаборатории не хранилось.

В МЧС говорят, что по предварительным данным пострадавших нет.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 10.12.2020
Трамп заявил о признании США суверенитета Марокко над Западной Сахарой
0
93
20:00 10.12.2020
США и Великобритания ввели ряд санкций против лиц, связанных с главой Чечни
0
175
19:20 10.12.2020
Цена нефти Brent превысила $50 за баррель впервые с 6 марта
0
205
18:40 10.12.2020
Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже — ТВ
0
221
18:00 10.12.2020
Кабмин РФ будет сдерживать рост цен на продукты рыночными инструментами — Песков
0
289
17:32 10.12.2020
Медведев предложил отбирать животных у хозяев, которые жестоко обращаются с ними
0
256
17:20 10.12.2020
Машиностроительный холдинг Олега Дерипаски «Группа ГАЗ» поставил в Санкт-Петербург 100 автобусов
0
324
17:12 10.12.2020
За мелкие правонарушения не нужно вешать на людей судимость, считает Путин
0
343
17:00 10.12.2020
Командующий Северным флотом РФ повышен в звании до адмирала
0
306
16:32 10.12.2020
Освобожденные в Ливии россияне летят на родину
0
320

Возврат к списку