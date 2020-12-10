В научном центре Федерального медико-биологического агентства произошел крупный пожар
21:20 10.12.2020 Источник: Эхо Москвы
Крупный пожар произошел в научном центре Федерального медико-биологического агентства в подмосковном Красногорске. По данным источников ТАСС, огонь начался на первом этаже и охватил весь второй. Площадь пожара около шестисот квадратных метров. Обрушилась крыша. Агентство РИА со ссылкой на экстренные службы передает, что опасных и ядовитых веществ и материалов в лаборатории не хранилось.
В МЧС говорят, что по предварительным данным пострадавших нет. Эхо Москвы
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