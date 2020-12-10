В научном центре Федерального медико-биологического агентства произошел крупный пожар

21:20 Источник: Эхо Москвы

Крупный пожар произошел в научном центре Федерального медико-биологического агентства в подмосковном Красногорске. По данным источников ТАСС, огонь начался на первом этаже и охватил весь второй. Площадь пожара около шестисот квадратных метров. Обрушилась крыша. Агентство РИА со ссылкой на экстренные службы передает, что опасных и ядовитых веществ и материалов в лаборатории не хранилось.

В МЧС говорят, что по предварительным данным пострадавших нет. Эхо Москвы