Депутаты Мосгордумы приняли закон о бюджете Москвы на 2021-2023 годы
22:35 10.12.2020
Московская городская дума в окончательном чтении приняла бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. При этом были учтены поправки, внесённые депутатами. «Спасибо всем за долгую, плодотворную, тяжелую работу»,— сказал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, когда процесс завершился.
По словам главы департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой, поправки позволят увеличить бюджетные расходы социальной направленности. В частности, депутаты предложили направить 5 млрд руб. на увеличение расходов на проведение капремонта медучреждений и приведение их к новому московскому стандарту. 1,2 млрд руб. направят на увеличение ассигнований на оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, онкогематология, травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей. Ещё 2,5 млрд руб. выделят на продолжение реализации проекта «Искусство - детям». Еще 1 млрд руб. направляется на проведение ремонтно-реставрационных работ в зрительных залах театров Москвы. 500 млн руб. - на увеличение финансирования проекта «Московские библиоцентры» для проведения модернизации, капитального ремонта и оснащения специализированным оборудованием библиотек города Москвы. Ещё 500 млн руб. - на увеличение ассигнований на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 750 млн руб. пойдёт на дополнительное финансирование предоставления технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий; 1,2 млрд руб. - на осуществление социальных выплат безработным гражданам. 1 млрд руб. направят на поддержку предпринимателей. Также 4,98 млрд руб. используют на решение проблем граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.
НОВОСТИ
- 22:40 10.12.2020
- Присяжные оправдали калининградских врачей Белую и Сушкевич
- 22:00 10.12.2020
- Чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года отменен
- 21:20 10.12.2020
- В научном центре Федерального медико-биологического агентства произошел крупный пожар
- 20:40 10.12.2020
- Трамп заявил о признании США суверенитета Марокко над Западной Сахарой
- 20:00 10.12.2020
- США и Великобритания ввели ряд санкций против лиц, связанных с главой Чечни
- 19:20 10.12.2020
- Цена нефти Brent превысила $50 за баррель впервые с 6 марта
- 18:40 10.12.2020
- Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже — ТВ
- 18:00 10.12.2020
- Кабмин РФ будет сдерживать рост цен на продукты рыночными инструментами — Песков
- 17:32 10.12.2020
- Медведев предложил отбирать животных у хозяев, которые жестоко обращаются с ними
- 17:20 10.12.2020
- Машиностроительный холдинг Олега Дерипаски «Группа ГАЗ» поставил в Санкт-Петербург 100 автобусов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать