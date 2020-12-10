Депутаты Мосгордумы приняли закон о бюджете Москвы на 2021-2023 годы

22:35

Московская городская дума в окончательном чтении приняла бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. При этом были учтены поправки, внесённые депутатами. «Спасибо всем за долгую, плодотворную, тяжелую работу»,— сказал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, когда процесс завершился.

По словам главы департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой, поправки позволят увеличить бюджетные расходы социальной направленности. В частности, депутаты предложили направить 5 млрд руб. на увеличение расходов на проведение капремонта медучреждений и приведение их к новому московскому стандарту. 1,2 млрд руб. направят на увеличение ассигнований на оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, онкогематология, травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей. Ещё 2,5 млрд руб. выделят на продолжение реализации проекта «Искусство - детям». Еще 1 млрд руб. направляется на проведение ремонтно-реставрационных работ в зрительных залах театров Москвы. 500 млн руб. - на увеличение финансирования проекта «Московские библиоцентры» для проведения модернизации, капитального ремонта и оснащения специализированным оборудованием библиотек города Москвы. Ещё 500 млн руб. - на увеличение ассигнований на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 750 млн руб. пойдёт на дополнительное финансирование предоставления технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий; 1,2 млрд руб. - на осуществление социальных выплат безработным гражданам. 1 млрд руб. направят на поддержку предпринимателей. Также 4,98 млрд руб. используют на решение проблем граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.