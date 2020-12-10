0
0
0
НОВОСТИ

Присяжные оправдали калининградских врачей Белую и Сушкевич

22:40 10.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт калининградским врачам Белой и Сушкевич. Об этом сообщает «Новый Калининград».

Исполняющую обязанности главного врача роддома №4 Елену Белую и врача-неонатолога Элину Сушкевич обвиняют в убийстве младенца и подделке документов. Как отмечает корреспондент «Медиазоны», пятеро участников коллегии оправдали медиков, трое признали виновными.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:35 10.12.2020
Депутаты Мосгордумы приняли закон о бюджете Москвы на 2021-2023 годы
0
49
22:00 10.12.2020
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года отменен
0
121
21:20 10.12.2020
В научном центре Федерального медико-биологического агентства произошел крупный пожар
0
171
20:40 10.12.2020
Трамп заявил о признании США суверенитета Марокко над Западной Сахарой
0
190
20:00 10.12.2020
США и Великобритания ввели ряд санкций против лиц, связанных с главой Чечни
0
272
19:20 10.12.2020
Цена нефти Brent превысила $50 за баррель впервые с 6 марта
0
281
18:40 10.12.2020
Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже — ТВ
0
289
18:00 10.12.2020
Кабмин РФ будет сдерживать рост цен на продукты рыночными инструментами — Песков
0
355
17:32 10.12.2020
Медведев предложил отбирать животных у хозяев, которые жестоко обращаются с ними
0
317
17:20 10.12.2020
Машиностроительный холдинг Олега Дерипаски «Группа ГАЗ» поставил в Санкт-Петербург 100 автобусов
0
386

Возврат к списку