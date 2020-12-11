Минобороны РФ заявило о зарубежных планах дискредитировать российскую вакцину от COVID-19

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Против российской вакцины от коронавирусной инфекции ведется информационная кампания, финансируемая из-за рубежа. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины", - сказал он.

По словам официального представителя, "в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы опасности российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных силах РФ".