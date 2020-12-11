Минобороны РФ заявило о зарубежных планах дискредитировать российскую вакцину от COVID-19
09:00 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Против российской вакцины от коронавирусной инфекции ведется информационная кампания, финансируемая из-за рубежа. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины", - сказал он.
По словам официального представителя, "в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы опасности российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных силах РФ".
НОВОСТИ
- 09:20 11.12.2020
- В октябре в РФ умерло на 30% больше людей, чем годом ранее
- 09:05 11.12.2020
- Байдену и Харрис присвоено звание "Человек года" по версии журнала "Тайм"
- 22:40 10.12.2020
- Присяжные оправдали калининградских врачей Белую и Сушкевич
- 22:35 10.12.2020
- Депутаты Мосгордумы приняли закон о бюджете Москвы на 2021-2023 годы
- 22:00 10.12.2020
- Чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года отменен
- 21:20 10.12.2020
- В научном центре Федерального медико-биологического агентства произошел крупный пожар
- 20:40 10.12.2020
- Трамп заявил о признании США суверенитета Марокко над Западной Сахарой
- 20:00 10.12.2020
- США и Великобритания ввели ряд санкций против лиц, связанных с главой Чечни
- 19:20 10.12.2020
- Цена нефти Brent превысила $50 за баррель впервые с 6 марта
- 18:40 10.12.2020
- Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже — ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать