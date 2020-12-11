Байдену и Харрис присвоено звание "Человек года" по версии журнала "Тайм"

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Джозеф Байден и его напарница по предвыборной гонке Камала Харрис стали обладателями звания "Человек года" по версии американского журнала "Тайм". Об этом объявлено в четверг во время специального эфира телекомпании Эн-би-си.

Известный рок-музыкант Брюс Спрингстин представил обладателей почетного звания. "Почти сто лет "Тайм" называл "Человека года". В 2020 году им по версии "Тайм" стали избранный президент Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис", - заявил рокер. Главный редактор журнала Эдвард Фельзенталь отметил, что это звание впервые присвоено избранному вице-президенту США. "Байден и Харрис представляют собой нечто эпохальное", - добавил он.

Байден и Харрис выразили благодарность, заявив, что решение редакции журнала стало для них честью. Присуждение звания в этом году из-за пандемии проходило в дистанционном формате. Представление претендентов, оглашение победителей и их выступления были заранее записаны на видео.

По оценке редакции "Тайм", Байден "был назван 46-м президентом Соединенных Штатов во время исторических и беспрецедентных выборов". Журнал ставит бывшему вице- президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре набрал самое большое число голосов в истории США, побив рекорд 44-го главы государства Барака Обамы.

Журнал в четверг огласил шорт-лист претендентов на это звание. Помимо Байдена, ими были действующий президент США Дональд Трамп, сотрудники системы здравоохранения вместе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, а также участники движения за расовую справедливость. Камала Харрис в этот шорт-лист включена не была.

В 2019 году "Человеком года" по версии "Тайм" стала шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.