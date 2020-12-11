В октябре в РФ умерло на 30% больше людей, чем годом ранее

09:20 Источник: Эхо Москвы

По данным Росстата, в октябре в стране умерли на 47 тыс. или на 30% больше людей, чем годом ранее. При этом, по данным того же ведомства, жертвами коронавируса или его последствий в октябре стали 15 тыс. человек. Избыточная смертность за все время пандемии с марта по октябрь, по данным Росстата, превысила 138 тыс. чел.

Вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах России до конца недели. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Минздрав уже предварительно распределил количество доз, которые каждый регион получит в декабре-январе, добавила она. Эхо Москвы