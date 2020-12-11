ЕС расширяет санкции против Турции из-за ее поведения в Средиземном море
09:32 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение расширить санкции против Турции из-за ее действий в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении участников саммита ЕС, который проходит в Брюсселе.
"ЕС остается приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности. В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из- за незаконной деятельности Турции в Средиземном море", - отмечается в нем.
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