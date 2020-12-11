Переезд полпредства ДФО из Хабаровска во Владивосток начнется в январе - Трутнев

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полпредства Дальневосточного федерального округа (ДФО) начнут переезжать из Хабаровска во Владивосток в январе 2021 года. Об этом в пятницу сообщил во Владивостоке вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на встрече с журналистами.

"Полпредство начнет переезжать в январе будущего года. Все для этого готово. Может, этот процесс будет не одномоментный - чтобы там сразу переехать и двери закрыть", - рассказал Трутнев.