Переезд полпредства ДФО из Хабаровска во Владивосток начнется в январе - Трутнев
10:00 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полпредства Дальневосточного федерального округа (ДФО) начнут переезжать из Хабаровска во Владивосток в январе 2021 года. Об этом в пятницу сообщил во Владивостоке вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на встрече с журналистами.
"Полпредство начнет переезжать в январе будущего года. Все для этого готово. Может, этот процесс будет не одномоментный - чтобы там сразу переехать и двери закрыть", - рассказал Трутнев.
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