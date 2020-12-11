Половина россиян нашла что-то хорошее в 2020 году - опрос
10:05 11.12.2020 Источник: РБК
Больше половины россиян — 53% — смогли назвать хотя бы одно важное позитивное событие, которое им принес уходящий год. А каждый 16-й россиянин сказал, что год вообще был удачным и жаловаться не на что. Таковы итоги опроса, который провели специалисты Superjob (результаты есть у РБК).
Чаще всего, отвечая на открытый вопрос, россияне отмечали, что 2020 год у них ассоциируется с успехами в работе или учебе. Об этом сказали 7%. Весь год без исключений выдался удачным для 6% опрошенных. Столько же человек ответили, что лучшим воспоминанием стало их путешествие или отдых. По 5% радуются тому, что у них в этом году произошло пополнение в семье и что их обошли стороной болезни. Переезд в другой город назвали 3% россиян.
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