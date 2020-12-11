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НОВОСТИ

Макрон не научился политике - Эрдоган

10:20 11.12.2020 Источник: Газета.Ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон «не научился политике». Слова турецкого лидера приводит агентство Anadolu.

В ходе пресс-конференции глава Турции прокомментировал решение сената Франции поддержать резолюцию с призывом признать независимость Нагорно-Карабахской руспублики.

«Это образование не признает даже [премьер-министр Армении] Никол Пашинян, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон пытается провести через парламент подобную инициативу. Все говорит о том, что Макрон даже не научился политике», — отметил Эрдоган.

25 ноября сенат Франции проголосовал за резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорно-Карабахской республики. После этого государственный секретарь при французском МИДе Жан-Батист Лемуан напомнил позицию французского правительства по этому вопросу, по которой Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику. Газета.Ru

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