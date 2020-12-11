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В НКР легковой автомобиль врезался в «Урал» российских миротворцев

10:32 11.12.2020 Источник: Эхо Москвы

В Нагорном Карабахе легковой автомобиль врезался в «Урал» российских миротворцев.

Как сообщают власти НКР, погибли два человека, ехавшие в легковой машине. Как говорится в ФБ Госслужбы по ЧС НКР, инцидент произошел на трассе Степанакерт — Аскеран. В Минобороны России сообщили, что российские военные не пострадали.  Эхо Москвы

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