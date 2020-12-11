В НКР легковой автомобиль врезался в «Урал» российских миротворцев

10:32 Источник: Эхо Москвы

В Нагорном Карабахе легковой автомобиль врезался в «Урал» российских миротворцев.

Как сообщают власти НКР, погибли два человека, ехавшие в легковой машине. Как говорится в ФБ Госслужбы по ЧС НКР, инцидент произошел на трассе Степанакерт — Аскеран. В Минобороны России сообщили, что российские военные не пострадали. Эхо Москвы