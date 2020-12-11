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Российские спортсмены стали лидерами в 2018 году по количеству антидопинговых нарушений - WADA

11:00 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спортсмены чаще всех нарушали антидопинговый кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2018 году. Это следует из отчета организации.

Всего в 2018 году у российских спортсменов аккредитованными WADA лабораториями зафиксировано 144 нарушения от общего числа в 1 640. Всего было проверено 263 519 допинг-проб. Вторыми по количеству нарушений стали итальянцы (132), третьими - французы (114).

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в бодибилдинге (261), далее идут велоспорт (221), легкая атлетика (193), пауэрлифтинг (164) и тяжелая атлетика (157).

Россияне чаще всего нарушали правила в таких олимпийских видах спорта, как легкая атлетика (22), тяжелая атлетика (14) и лыжные виды спорта (8).

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