Саммит ЕС утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов на 55%

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит ЕС утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов сообщества на 55% по сравнению с 1990 годом. Об этом написал в "Твиттере" в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель. Дискуссия по климату на саммите продолжалась с 03:00 часов утра (05:00 мск).

"Мы договорились сократить наши выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году", - написал он.