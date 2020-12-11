Саммит ЕС утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов на 55%
11:05 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саммит ЕС утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов сообщества на 55% по сравнению с 1990 годом. Об этом написал в "Твиттере" в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель. Дискуссия по климату на саммите продолжалась с 03:00 часов утра (05:00 мск).
"Мы договорились сократить наши выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году", - написал он.
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