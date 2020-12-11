К ремонту поврежденного ледяным штормом вантового моста на остров Русский привлечены французские специалисты

11:32 Источник: Интерфакс

Вантовым оболочкам моста на остров Русский во Владивостоке после обледенения во время недавнего ледяного шторма потребуется ремонт, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Представители компании Freyssinet (французская компания, монтировавшая ванты моста - ИФ) прибыли во Владивосток для оценки состояния конструкций моста на остров Русский после обледенения и выработки дальнейших решений", - говорится в сообщении.

Как сообщил директор филиала обслуживающей мост компании ФКУ ДСД "Дальний Восток" (структура Росавтодора) Дмитрий Бабак, французские и российские специалисты провели оценку вантовой и анкерной систем моста и разработали совместный план действий.

"По результатам обследования определены первоочередные проблемы. Это повреждение (смятие) вантовых оболочек. Для предотвращения дальнейшего разрушения нужно провести герметизацию этих мест. Также необходимо устранить выход оболочек из труб расширения в верхней части - планируем сделать это с помощью альпинистов", - сказал Бабак, которого цитирует пресс-служба.

Работы по ремонту вантовой системы пройдут под контролем специалистов компании Freyssinet. До 16 декабря будет разработана технология первоочередных работ, необходимых для безопасной эксплуатации моста.

Замену поврежденных оболочек планируется завершить до конца лета следующего года. К этому же времени компания также должна разработать и новую программу по безопасной эксплуатации моста исходя из 80-летнего срока эксплуатации сооружения.

Директор проектов направления "Вантовые конструкции" компании Freyssinet Гарен Бертран сообщил, что специалисты готовы к сотрудничеству с российскими экспертами и готовы найти лучшее решение для Русского моста.

"Действительно, с такими ситуациями мы не сталкивались ни на наших объектах, ни вообще в жизни", - отметил он.

При этом закрывать мост на время ремонта не планируется.