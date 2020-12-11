0
0
117
НОВОСТИ

В России за сутки выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом

11:20 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 585. Общее количество инфицированных достигло 2 597 711, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост составляет 1,1%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 171. Всего выздоровели 2 059 840 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась до 79,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 613 против 562 днем ранее. Всего от инфекции умерли 45 893 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,77%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 11.12.2020
Росприроднадзор выявил превышения ПДК в 400 раз в стоках, которые сбрасывали в Байкал
0
69
12:05 11.12.2020
Ученые и деятели культуры Армении призвали Пашиняна уйти в отставку
0
89
12:00 11.12.2020
В РФ предложили ввести налоговый вычет для бизнеса, инвестировавшего в науку
0
82
11:35 11.12.2020
Принят закон о бюджете Москвы на 2021-2023 годы
0
134
11:32 11.12.2020
К ремонту поврежденного ледяным штормом вантового моста на остров Русский привлечены французские специалисты
0
158
11:05 11.12.2020
Саммит ЕС утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов на 55%
0
156
11:00 11.12.2020
Российские спортсмены стали лидерами в 2018 году по количеству антидопинговых нарушений - WADA
0
167
10:35 11.12.2020
Минобороны получило новые боевые комплексы от НПО «Высокоточные комплексы»
0
192
10:32 11.12.2020
В НКР легковой автомобиль врезался в «Урал» российских миротворцев
0
209
10:20 11.12.2020
Макрон не научился политике - Эрдоган
0
215

Возврат к списку