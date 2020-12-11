В России за сутки выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом
11:20 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 585. Общее количество инфицированных достигло 2 597 711, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост составляет 1,1%.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 171. Всего выздоровели 2 059 840 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась до 79,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 613 против 562 днем ранее. Всего от инфекции умерли 45 893 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,77%, следует из данных штаба.
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