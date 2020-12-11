Принят закон о бюджете Москвы на 2021-2023 годы

11:35

Закон о бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов принят с учетом поправок, весеных в него депутатами Мосгордумы.

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, работа над бюджетом была тяжёлой, но плодотворной. Как отмечает глава департамента финансов столицы Москвы Елена Зяббарова, внесённые парламентариями поправки приведут к увеличению бюджетных расходов на социальные программы.

Напомним, согласно проекту документа, внесенного в гордуму мэром Сергеем Собяниным, общий объем доходов бюджета Москвы в 2021 году составит 2 трлн 642 млрд 739,8 млн руб., в 2022 году - 2 трлн 895 млрд 3,6 млн руб., в 2023 году - 3 трлн 161 млрд 296,6 млн руб.

Внесённые поправки позволят направить ещё 5 млрд руб. на на проведение капитального ремонта медицинских учреждений и приведение их к новому московскому стандарту, а также 1,2 млрд руб. на оказание специализированной высокотехнологичной медпомощи, 2,5 млрд руб. на продолжение реализации проекта «Искусство - детям», 1 млрд руб. на проведение ремонтно-реставрационных работ в зрительных залах театров, 500 млн руб. на увеличение финансирования проекта «Московские библиоцентры», 500 млн руб. на увеличение ассигнований на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 750 млн руб. на дополнительное финансирование предоставления технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, 1,2 млрд руб. на осуществление социальных выплат безработным гражданам и 1 млрд руб. на поддержку предпринимателей. Еще 4,98 млрд руб. направлено на увеличение финансирования для решения проблем граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.