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Фармгиганты пытаются дискредитировать российскую вакцину от COVID-19 - Песков

12:32 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировые фармацевтические гиганты используют не самые достойные методы для дискредитации российской вакцины от коронавируса, уверены в Кремле.

"Эти стремления [по дискредитации российской вакцины] замечают не только в Кремле, они видны, что называется, невооруженным глазом", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу. По его оценке, "конкуренция очень жесткая". "Хорошо, когда эта конкуренция ведется честно, да и особо конкуренции не должно быть на этом рынке", - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, "другое дело, когда эта конкуренция политизируется, используются грязные методы по дискредитации вакцины".

Песков заявил, что первая российская вакцина от коронавируса "Спутник V" "надежная, хорошая, востребованная". "Некоторые страны и их фармацевтические компании - гиганты, дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно прибегают иногда не к самым лицеприятным методам, это хорошо известно", - констатировал пресс-секретарь главы российского государства. Он не стал уточнять, кто именно действует такими методами, объяснив, что достаточно посмотреть сообщения информационных агентств за последний месяц.

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