Порядка 15% россиян планируют обеспечить себя в старости за счет своих средств - опрос
13:00 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 40% россиян рассчитывают получать государственную пенсию. При этом 14% планируют обеспечить себя в старости за счет своих накоплений, свидетельствуют результаты социологического опроса НИУ ВШЭ "Социальное самочувствие россиян", которые имеются в распоряжении ТАСС.
"В России заметен стабильный рост опрошенных, рассчитывающих обеспечить себя на пенсии за счет собственных накоплений и доходов от имущества. В 2020 году 14% граждан заявили о том, что планируют обеспечить себя в старости за счет своих средств. Но при этом 40% респондентов не задумываются о том, на какие доходы будут жить при достижении пенсионного возраста. Доля респондентов, рассчитывавших на государственную пенсию, сократилось с 56% в 2018 году до 43% в 2020 году", - следует из текста опроса.
По данным исследования, доля жителей Москвы, не задумывающаяся о доходах в старости, ниже чем в целом по стране и составляет 37%. Для москвичей характерны те же основные ожидания по поводу пенсионного обеспечения, как и для остальных граждан России. Они также рассчитывают на собственные накопления и на помощь родственников. Но доля таких москвичей значительно выше, чем в целом по стране.
Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства респондента с 11 сентября - 5 октября текущего года. В нем приняли участие свыше 6 тыс. россиян в 173 населенных пунктах в возрасте от 15 до 72 лет. Предыдущие волны исследования проводились в декабре 2016 года и сентябре 2018 года.
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