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Додон отправится с рабочим визитом в Москву сразу после сложения полномочий главы государства

13:20 11.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Игорь Додон сообщил, что отправится с рабочим визитом в Москву сразу после сложения полномочий главы государства. В российской столице у него планируется ряд встреч. Подробности Додон обещал рассказать позже.

Ранее Додон уточнил, что поедет в Россию в качестве председателя Партии социалистов.  Эхо Москвы

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