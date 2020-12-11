Додон отправится с рабочим визитом в Москву сразу после сложения полномочий главы государства

13:20 Источник: Эхо Москвы

Игорь Додон сообщил, что отправится с рабочим визитом в Москву сразу после сложения полномочий главы государства. В российской столице у него планируется ряд встреч. Подробности Додон обещал рассказать позже.

Ранее Додон уточнил, что поедет в Россию в качестве председателя Партии социалистов. Эхо Москвы