США могут объявить о санкциях против Турции за покупку российских С-400 в пятницу - WSJ
13:32 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США могут объявить о санкциях против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пятницу. Об этом сообщила газета "Уолл- стрит джорнэл" со ссылкой на источники.
Госдепартамент США отказался комментировать возможный ввод санкций.
В четверг агентство Рейтер информировало, что о рестрикциях против Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" может быть объявлено "в любой день".
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