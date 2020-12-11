США могут объявить о санкциях против Турции за покупку российских С-400 в пятницу - WSJ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США могут объявить о санкциях против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пятницу. Об этом сообщила газета "Уолл- стрит джорнэл" со ссылкой на источники.

Госдепартамент США отказался комментировать возможный ввод санкций.

В четверг агентство Рейтер информировало, что о рестрикциях против Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" может быть объявлено "в любой день".