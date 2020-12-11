Планов введения в России нового локдауна на фоне пандемии по-прежнему нет - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень смертности в России на фоне распространения коронавируса действительно вырос, но это общемировая тенденция, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом планов по введению в стране нового локдауна по-прежнему нет, заверил он.

Комментируя ситуацию с растущим уровнем смертности на фоне распространения COVID-19, представитель Кремля заявил: "Я, наверное, отошлю вас ко вчерашним объяснениям вице- премьера [Татьяны] Голиковой, она все объяснила по смертности". "Действительно, ковид добавил смертности, к общему великому сожалению", - отметил Песков.

По его словам, это общемировая тенденция. "Все остальные разъяснения дала вице-премьер Голикова, - подчеркнул пресс-секретарь президента. - Каких-то планов, еще раз повторяю, по введению локдауна нет по-прежнему".