Планов введения в России нового локдауна на фоне пандемии по-прежнему нет - Песков
14:00 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень смертности в России на фоне распространения коронавируса действительно вырос, но это общемировая тенденция, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом планов по введению в стране нового локдауна по-прежнему нет, заверил он.
Комментируя ситуацию с растущим уровнем смертности на фоне распространения COVID-19, представитель Кремля заявил: "Я, наверное, отошлю вас ко вчерашним объяснениям вице- премьера [Татьяны] Голиковой, она все объяснила по смертности". "Действительно, ковид добавил смертности, к общему великому сожалению", - отметил Песков.
По его словам, это общемировая тенденция. "Все остальные разъяснения дала вице-премьер Голикова, - подчеркнул пресс-секретарь президента. - Каких-то планов, еще раз повторяю, по введению локдауна нет по-прежнему".
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