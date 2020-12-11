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Минфин США ввел санкции против четырех россиян из-за связей с Рамзаном Кадыровым

13:47 11.12.2020 Источник: Телеканал ДОЖДЬ

Минфин США в рамках «акта Магнитского» расширил санкционный список против России, а именно против четырех россиян и шести российских юридических лиц из-за связей с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Ведомство добавило в него Фонд имени Ахмата Кадырова и футбольный клуб «Ахмат», а также строительную компанию «МегаСтройИнвест» и ООО «Чеченские минеральные воды». Также санкции объявлены против живущего в Германии чеченского борца Тимура Дузагаева, помощника Кадырова Данила Мартынова, полномочного представителя Чечни при президенте России Зияда Сабсаби и командира 2-го полка патрульно-постовой службы при МВД Чечни Вахита Усмаева. Еще один человек в списке — Симар Сатиш, тренер по конному спорту, который тренирует коней шейха Мухаммеда в ОАЭ и лошадь главы Чеченской республики, - сообщает "Дождь".

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