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Транспортный каркас стал главным фактором улучшения качества воздуха в Москве

13:57 11.12.2020

Создание в Москве транспортного каркаса привело к улучшению качества воздуха в городе. По словам главы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицв Антона Кульбачевского, связность системы хордовых магистралей, вылетных и кольцевых магистралей и дорог улучшает транспортную ситуацию, а в результате уменьшает объем выбросов.

«Вдоль 139 км магистральной сети сократится протяженность перегруженных участков улиц, выбросы диоксида азота от автотранспорта снизятся на 17%, оксида углерода на 21%. Концентрации диоксида азота вблизи автотрасс сократятся до значений, стабильно не превышающих норматив, - сообщил Кульбачевский. - Если мы весь этот транспортный каркас доделаем, то у нас превышений даже в час пик не будет, и пробок станет намного меньше».

По данным департамента, с 2011 года в городе зафиксировано значительное улучшение состояния воздуха вблизи автотрасс: среднегодовые концентрации оксида углерода снизились в 3 раза, диоксида азота — в 1,3 раза, по оксиду азота и диоксиду серы — в 3,1.

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