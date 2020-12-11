Транспортный каркас стал главным фактором улучшения качества воздуха в Москве
13:57 11.12.2020
Создание в Москве транспортного каркаса привело к улучшению качества воздуха в городе. По словам главы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицв Антона Кульбачевского, связность системы хордовых магистралей, вылетных и кольцевых магистралей и дорог улучшает транспортную ситуацию, а в результате уменьшает объем выбросов.
«Вдоль 139 км магистральной сети сократится протяженность перегруженных участков улиц, выбросы диоксида азота от автотранспорта снизятся на 17%, оксида углерода на 21%. Концентрации диоксида азота вблизи автотрасс сократятся до значений, стабильно не превышающих норматив, - сообщил Кульбачевский. - Если мы весь этот транспортный каркас доделаем, то у нас превышений даже в час пик не будет, и пробок станет намного меньше».
По данным департамента, с 2011 года в городе зафиксировано значительное улучшение состояния воздуха вблизи автотрасс: среднегодовые концентрации оксида углерода снизились в 3 раза, диоксида азота — в 1,3 раза, по оксиду азота и диоксиду серы — в 3,1.
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