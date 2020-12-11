При взрыве в Карачаево-Черкесии пострадали шесть человек

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Шесть человек пострадали при взрыве в Карачаево-Черкесии. Уточнённые данные привели в Национальном антитеррористическом комитете.

Силовиков госпитализировали с лёгкими ранениями. Местные жители не пострадали.

Теракт был совершён возле здания регионального управления ФСБ в селе Учкекен. По данным СМИ, мужчина прорвал оцепление и несколько раз прокричал: «Аллах Акбар». Преступник подорвал себя при попытке задержания. Говорит Москва