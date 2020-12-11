При взрыве в Карачаево-Черкесии пострадали шесть человек
14:12 11.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Шесть человек пострадали при взрыве в Карачаево-Черкесии. Уточнённые данные привели в Национальном антитеррористическом комитете.
Силовиков госпитализировали с лёгкими ранениями. Местные жители не пострадали.
Теракт был совершён возле здания регионального управления ФСБ в селе Учкекен. По данным СМИ, мужчина прорвал оцепление и несколько раз прокричал: «Аллах Акбар». Преступник подорвал себя при попытке задержания. Говорит Москва
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