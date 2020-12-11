Саммит ЕС призвал разобраться с иностранным спонсорством религиозных школ и НПО в Европе
14:32 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саммит глав государств и правительств Евросоюза призвал разобраться с иностранным влиянием и непрозрачным финансированием религиозных образовательных учреждений, проповедующих радикальные идеи, и неправительственных организаций (НПО) в Европе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу итоговом заявлении саммита.
"Европейский совет призвал гарантировать, что религиозное обучение происходит в соответствии с европейскими фундаментальными правами, и разобраться с иностранным влиянием на национальные религиозные и неправительственные организации, осуществляемое путем непрозрачного финансирования", - говорится в заявлении.
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