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Саммит ЕС призвал разобраться с иностранным спонсорством религиозных школ и НПО в Европе

14:32 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит глав государств и правительств Евросоюза призвал разобраться с иностранным влиянием и непрозрачным финансированием религиозных образовательных учреждений, проповедующих радикальные идеи, и неправительственных организаций (НПО) в Европе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу итоговом заявлении саммита.

"Европейский совет призвал гарантировать, что религиозное обучение происходит в соответствии с европейскими фундаментальными правами, и разобраться с иностранным влиянием на национальные религиозные и неправительственные организации, осуществляемое путем непрозрачного финансирования", - говорится в заявлении.

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