Более 28% россиян готовы к переезду в другой город ради работы - исследование
15:00 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 28% россиян готовы уехать из своего города ради работы. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса НИУ ВШЭ "Социальное самочувствие россиян", которые имеются в распоряжении ТАСС.
"В 2020 году территориальная мобильность в целом по стране выросла на 10 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом: искать работу в другом населенном пункте намерены 28% против 18%. Малый город потерял все преимущества перед селом: ни по одному параметру качества жизни, даже по возможности получить образование, он не выделяется в глазах его жителей в лучшую сторону", - следует из результатов опроса.
Кроме того, авторы исследования отмечают тревожный сигнал для системы образования. Так, 87% живущих в малых городах не считают свой город местом, где можно получить хорошее образование. Так же думают 67% жителей средних городов и 41% - крупных нестоличных.
"Еще более неприятны результаты оценки рынка труда: найти хорошую работу в крупных нестоличных городах считает возможным лишь 39% опрошенных жителей, меньше четверти жителей средних и незначительная доля представителей малых городов и сел. При этом число не желающих менять место жительства в 2020 году резко сократилось до 21% против 43% в 2016 году", - говорится в тексте опроса.
По мнению опрошенных, Москва на этом фоне оказывается наиболее привлекательной для респондентов. Так, 60% жителей Москвы считают, что в столице найти хорошую работу проще, чем в других городах РФ, того же мнения придерживаются 33% опрошенных в целом по России, 71% респондентов выделяют возможность получить в столице хорошее образование. Преимущество в качестве разнообразного досуга в Москве видят 61% опрошенных против 28% в целом по стране.
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