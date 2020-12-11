Путин поручил МИД вынести в ООН вопрос о недопустимости оскорбления чувств верующих
15:12 11.12.2020 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин поручил министерству иностранных дел до 1 марта 2021 года инициировать обсуждение на международных площадках вопросов, касающихся предотвращения действий, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих и разжигание межрелигиозной вражды и конфликтов на религиозной почве.
Кроме того, внешнеполитическому ведомству также поручено "рассмотреть возможность заключения международных соглашений и (или) принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по таким вопросам".
С идеей выступить в Совете Безопасности ООН о введении во всех странах закон о недопустимости оскорбления чувств верующих к президенту обратился один из участников встречи Путина с членами религиозных объединений глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.
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