Половина пациентов с инфарктами умирает, не дождавшись медпомощи - эксперт
15:32 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Половина пациентов с инфарктами миокарда умирает из-за того, что им вовремя не была оказана медицинская помощь. Об этом сообщил в пятницу ведущий научный сотрудник отдела неотложной кардиологии, профессор кафедры кардиологии Института подготовки и развития кадров высшей квалификации НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Роман Шахнович.
"Половина всех пациентов <...> погибают, не дождавшись никакой помощи, до встречи с медицинским работником. И во многом - по собственной вине, ну и по вине родственников, которые не среагировали, как должно было", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате. Конференция посвящена запуску в 12 регионах России социального проекта "Не пропусти удар", направленного на поддержку здоровья людей после инфаркта миокарда.
Шахнович отметил, что после выписки пациента из стационара первый визит к врачу должен состояться как можно раньше. По его словам, в первые дни после выписки желательно посетить врача-кардиолога, показать ему все необходимые документы, анализы, кардиограмму. При этом более серьезное обследование нужно провести через месяц после выписки. Дальнейшая частота визитов зависит от состояния и самочувствия пациентов. "Жизнь после инфаркта еще как существует", - заключил он.
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение". Наибольшее число сердечно-сосудистых заболеваний у россиян можно предотвратить, если сократить воздействие факторов риска - употребление алкоголя, курение, нерациональное питание и низкую физическую активность. Эти меры предусматриваются нацпроектом "Демография".
НОВОСТИ
- 15:12 11.12.2020
- Путин поручил МИД вынести в ООН вопрос о недопустимости оскорбления чувств верующих
- 15:07 11.12.2020
- Сбер и Центросоюз представили цифровой сервис для кооперации «Кооператив онлайн»
- 15:00 11.12.2020
- Более 28% россиян готовы к переезду в другой город ради работы - исследование
- 14:32 11.12.2020
- Саммит ЕС призвал разобраться с иностранным спонсорством религиозных школ и НПО в Европе
- 14:12 11.12.2020
- При взрыве в Карачаево-Черкесии пострадали шесть человек
- 14:00 11.12.2020
- Планов введения в России нового локдауна на фоне пандемии по-прежнему нет - Песков
- 13:57 11.12.2020
- Транспортный каркас стал главным фактором улучшения качества воздуха в Москве
- 13:47 11.12.2020
- Минфин США ввел санкции против четырех россиян из-за связей с Рамзаном Кадыровым
- 13:32 11.12.2020
- США могут объявить о санкциях против Турции за покупку российских С-400 в пятницу - WSJ
- 13:20 11.12.2020
- Додон отправится с рабочим визитом в Москву сразу после сложения полномочий главы государства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать