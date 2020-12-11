Половина пациентов с инфарктами умирает, не дождавшись медпомощи - эксперт

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина пациентов с инфарктами миокарда умирает из-за того, что им вовремя не была оказана медицинская помощь. Об этом сообщил в пятницу ведущий научный сотрудник отдела неотложной кардиологии, профессор кафедры кардиологии Института подготовки и развития кадров высшей квалификации НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Роман Шахнович.

"Половина всех пациентов <...> погибают, не дождавшись никакой помощи, до встречи с медицинским работником. И во многом - по собственной вине, ну и по вине родственников, которые не среагировали, как должно было", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате. Конференция посвящена запуску в 12 регионах России социального проекта "Не пропусти удар", направленного на поддержку здоровья людей после инфаркта миокарда.

Шахнович отметил, что после выписки пациента из стационара первый визит к врачу должен состояться как можно раньше. По его словам, в первые дни после выписки желательно посетить врача-кардиолога, показать ему все необходимые документы, анализы, кардиограмму. При этом более серьезное обследование нужно провести через месяц после выписки. Дальнейшая частота визитов зависит от состояния и самочувствия пациентов. "Жизнь после инфаркта еще как существует", - заключил он.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение". Наибольшее число сердечно-сосудистых заболеваний у россиян можно предотвратить, если сократить воздействие факторов риска - употребление алкоголя, курение, нерациональное питание и низкую физическую активность. Эти меры предусматриваются нацпроектом "Демография".