Сбер и Центросоюз представили цифровой сервис для кооперации «Кооператив онлайн»
15:07 11.12.2020
На онлайн-конференции «Кооперация: новая возможность для развития малого бизнеса» состоялась презентация нового продукта от Сбера «Кооператив онлайн». Этот цифровой сервис сделает работу кооперативов более удобной и простой, перенесет многие процессы в цифровой формат и откроет для предпринимателей и бизнесменов новые перспективы для трансформации и развития кооперативного движения.
В реалиях 2020 года стала особенно остро видна сложность и неудобство ведения бизнеса в привычном для коопераций офлайн-формате. Так, кооперативы обязаны вести реестр пайщиков и отражать в нем все операции, очень часто для этого используют гроссбух, для принятия решения пайщикам необходимо проводить очные собрания и заседания, с ведением бумажных протоколов, а чтобы стать новым пайщиком, необходимо личное присутствие участника и бумажное заявление от него.
Сервис «Кооператив онлайн» позволяет оцифровать существующую организацию и вести всю ее деятельность онлайн – реестры ведутся в электронном формате, взаимодействие пайщика с кооперативом происходит через личный кабинет, там же собирается пакет документов для регистрации кооператива.
Уведомления, электронные заявления, дистанционная оплата взносов и многое другое сделает ведение кооперативной деятельности современной и привлекательной для многих.
«Кооперация остается одним из драйверов развития предпринимательства в России, в этой области сейчас задействовано около 10 млн человек, – напомнил заместитель председателя правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов. – Очень важно, чтобы всеобщий тренд на цифровизацию, который сегодня мы наблюдаем в бизнесе, также коснулся и кооперации. Ведь без современных и удобных технологических решений невозможно дальнейшее развитие такой формы деятельности. Мы заинтересованы в том, чтобы кооперация в нашей стране стала одним из актуальных инструментов развития бизнеса, поэтому с радостью приняли предложение Центросоюза поучаствовать в цифровизации кооперации в России».
«Кооперативная модель удобна и малому, и среднему бизнесу, когда для решения бизнес-задач нужно объединить ресурсы, – убежден председатель совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов. – Офлайн, в котором до сегодняшнего дня жили кооперативы, стал главным препятствием для развития кооперации. «Кооператив онлайн» позволяет видеть все процессы управления кооперативом, они становятся прозрачными для пайщиков и руководства, упрощается механизм управления, появляется возможность дистанционно информировать и принимать решения, что особенно важно во время пандемии. Мы уверены, что такое онлайн-решение привлечет в кооперацию молодых предпринимателей. Сбер с его цифровой и продуктовой экспертизой стал для нас надежным партнером в этом проекте».
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