Уклонение от включения в реестр физлиц-иноагентов будет грозить лишением свободы до 5 лет
16:00 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ внесли в нижнюю палату законопроект, предусматривающий наказание до пяти лет лишения свободы за злостное уклонение от включения в перечень физлиц-иноагентов. Текст документа в пятницу размещен в думской электронной базе данных.
Согласно инициативе, неисполнение обязанностей по представлению в Минюст заявления (уведомления) о включении в список физлиц-иноагентов или отчета о деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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