Уголовное дело по инциденту с Навальным в России возбудить пока нельзя - Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил в четверг на встрече с членами Совета по правам человека о невозможности на сегодняшний день возбудить в стране уголовное дело по факту инцидента с блогером Алексеем Навальным. Стенограмма встречи опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Нет, нельзя, - сказал Путин в ответ на вопрос о том, можно ли возбудить уголовное дело в РФ. - Потому что если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится".