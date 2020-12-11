Уголовное дело по инциденту с Навальным в России возбудить пока нельзя - Путин
16:12 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил в четверг на встрече с членами Совета по правам человека о невозможности на сегодняшний день возбудить в стране уголовное дело по факту инцидента с блогером Алексеем Навальным. Стенограмма встречи опубликована в пятницу на сайте Кремля.
"Нет, нельзя, - сказал Путин в ответ на вопрос о том, можно ли возбудить уголовное дело в РФ. - Потому что если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится".
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Геннадий 16:17 11.12.2020
Оставьте Лёху в покое!
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