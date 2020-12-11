США вышли за рамки международного права своим решением по Западной Сахаре - МИД РФ
16:32 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Признание Вашингтоном суверенитета Марокко над Западной Сахарой выходит за рамки международного права. Об этом заявил в пятницу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Все, что сейчас сделано американцами, - одностороннее решение, которое выходит абсолютно за рамки и международного права, и решений резолюции СБ ООН, за которые сами американцы голосовали", - сказал он.
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