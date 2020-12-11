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Пандемия пойдет на спад в середине 2021 года, надеются в Минздраве РФ

17:00 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев надеется, что пандемия пойдет на спад в середине 2021 года.

"Пандемия придет к концу, когда она станет управляемой. Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию. Вакцинация в самом начале, мы уверены, мы надеемся, что это, безусловно, повлияет на развитие процесса. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить", - сказал он в пятницу журналистам.

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