Пандемия пойдет на спад в середине 2021 года, надеются в Минздраве РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев надеется, что пандемия пойдет на спад в середине 2021 года.

"Пандемия придет к концу, когда она станет управляемой. Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию. Вакцинация в самом начале, мы уверены, мы надеемся, что это, безусловно, повлияет на развитие процесса. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить", - сказал он в пятницу журналистам.