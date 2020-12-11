На итоговую пресс-конференцию Путина из-за коронавируса аккредитовано вдвое меньше журналистов, чем в прошлом году
17:12 11.12.2020
В условиях коронавируса на традиционную итоговую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая в этом году пройдет в новом формате, аккредитовано более чем в два раза меньше представителей российских и иностранных СМИ.
В прошлом году был поставлен очередной рекорд по количеству представителей СМИ, желающих попасть на большую пресс-конференцию президента. На 15-ю по счету пресс-конференцию Путина аккредитовалось 1 тыс. 895 представителей СМИ, годом ранее были аккредитованы 1 тыс. 702 журналиста.
В этом году, согласно списку, опубликованному на сайте Кремля, на ежегодную пресс-конференцию президента РФ аккредитовано 774 представителя СМИ.
Ежегодная пресс-конференция президента в 2020 году в связи с ситуацией с коронавирусом пройдет в режиме видеоконференции.
Путин выйдет на связь с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарево. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном зале в Центре международной торговли (ЦМТ), а региональные журналисты смогут принять участие в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки.
Кремль ранее предупреждал, что число участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.
Площадки для участия в пресс-конференции организованы в Центральном федеральном округе в Москве и Туле, в Северо-Западном федеральном округе в Санкт-Петербурге, в Южном федеральном округе в Ростове-на-Дону, в Северо-Кавказском федеральном округе в Ставрополе, в Приволжском федеральном округе в Нижнем Новгороде, в Уральском федеральном округе в Екатеринбурге, в Сибирском федеральном округе в Новосибирске, в Дальневосточном федеральном округе во Владивостоке.
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