Позиции ЕС и Великобритании остаются далеки, переговоры прекратятся 13 декабря - глава ЕК

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиции ЕС и Великобритании на переговорах по соглашению о свободной торговле после выхода этой страны из состава сообщества (Brexit) остаются фундаментально различны по ряду вопросов. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"У нас сохраняются фундаментальные различия по рыболовству, условиям доступа [Великобритании] к единому рынку ЕС, регулятивный нормам", - заявила она, подтвердив, что крайний срок для завершения переговоров - это воскресенье, 13 декабря.