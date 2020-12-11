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Позиции ЕС и Великобритании остаются далеки, переговоры прекратятся 13 декабря - глава ЕК

17:32 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиции ЕС и Великобритании на переговорах по соглашению о свободной торговле после выхода этой страны из состава сообщества (Brexit) остаются фундаментально различны по ряду вопросов. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"У нас сохраняются фундаментальные различия по рыболовству, условиям доступа [Великобритании] к единому рынку ЕС, регулятивный нормам", - заявила она, подтвердив, что крайний срок для завершения переговоров - это воскресенье, 13 декабря.

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