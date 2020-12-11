Во Франции требуют 5 и 15 лет тюрьмы для двух россиян по делу о драке на Евро-2016

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская прокуратура потребовала 5 и 15 лет тюрьмы в отношении двух россиян, подозреваемых в нанесении серьезных увечий британскому болельщику в ходе столкновений футбольных фанатов после матча чемпионата Европы по футболу 2016 года в Марселе. Об этом сообщил в пятницу корр. ТАСС адвокат одного из обвиняемых.

"Прокурор запросил 5 лет тюремного заключения для моего подзащитного Михаила Ивкина и от 14 до 15 лет в отношении Павла Косова, - сказал адвокат Жюльен Пинелли. - Прокурор считает, что оба виновны в преступлении категории D, состояли в одной группе хулиганов и осознанно преследовали цель напасть на группу британских болельщиков".

По его словам, обвинение в ходе процесса изменило точку зрения и разделило роль двух обвиняемых в нанесении побоев истцу. Прокуратура приняла к сведению доказательства защиты, согласно которым брошенный Ивкиным в ходе потасовки стул не мог нанести столь серьезные травмы британскому болельщику Эндрю Бечу. Кроме того, они учли показания свидетелей, которые описывали его как сдержанного и ответственного человека.

В то же время по отношению ко второму россиянину Павлу Косову обвинение сохранило прежние претензии и запросила максимальный срок. Прокурор не стал учитывать показания экспертов и видео, согласно которым приведшие к инвалидности повреждения нанес не он, а неизвестный в маске, который добивал уже лежавшего на земле британца.

После прокурора свои доводы суду представят адвокаты. По завершении слушаний присяжные удалятся на совещание. Ожидается, что вердикт будет озвучен до конца дня.