Баржа "Фортуна" начала укладку участка "Северного потока - 2" в водах Германии

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство газопровода "Северный поток - 2" возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа "Фортуна", сообщили журналистам в компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода).

"Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м. Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями", - отметили в компании.

О дальнейших строительных работах на морском участке будет сообщено дополнительно, сказали в Nord Stream 2.

Оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - в конце ноября сообщал о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии. Сообщалось, что до конца года планируется уложить отрезок в 2,6 км на каждой из ниток газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Из извещения мореплавателям, опубликованного государственным управлением водными путями и судоходства в Штральзунде, следует, что работы в водах Германии будут идти до 31 декабря.

Баржа "Фортуна", которая будет вести работы по трубопроводу "Северный поток - 2" в районе мелководья Алдергрунд, приблизилась к предполагаемому месту строительства газопровода "Северный поток - 2" утром 11 декабря. Рядом с "Фортуной" в Балтийском море расположены три буксира и российские суда снабжения - "Балтийский исследователь" и "Катунь".