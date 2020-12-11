0
0
101
НОВОСТИ

ОЗХО готовится осуществить визит в Россию для расследования инцидента с Навальным

19:20 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ведет диалог с Москвой, чтобы осуществить визит в Россию для расследования инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявил в пятницу глава ОЗХО Фернандо Ариас, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу уничтожения химоружия в Сирии.

"Секретариат все еще ждет от Российской Федерации элементы, чтобы направить в Россию техническую миссию, подобную той, которая была направлена в Германию", - отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 11.12.2020
Перспективные российские космические корабли могут получить ядерный двигатель - Рогозин
0
56
18:40 11.12.2020
Во Франции требуют 5 и 15 лет тюрьмы для двух россиян по делу о драке на Евро-2016
0
174
18:00 11.12.2020
Баржа "Фортуна" начала укладку участка "Северного потока - 2" в водах Германии
0
257
17:32 11.12.2020
Позиции ЕС и Великобритании остаются далеки, переговоры прекратятся 13 декабря - глава ЕК
0
257
17:12 11.12.2020
На итоговую пресс-конференцию Путина из-за коронавируса аккредитовано вдвое меньше журналистов, чем в прошлом году
0
270
17:00 11.12.2020
Пандемия пойдет на спад в середине 2021 года, надеются в Минздраве РФ
0
267
16:32 11.12.2020
США вышли за рамки международного права своим решением по Западной Сахаре - МИД РФ
0
300
16:12 11.12.2020
Уголовное дело по инциденту с Навальным в России возбудить пока нельзя - Путин
0
331
16:00 11.12.2020
Уклонение от включения в реестр физлиц-иноагентов будет грозить лишением свободы до 5 лет
0
279
15:32 11.12.2020
Половина пациентов с инфарктами умирает, не дождавшись медпомощи - эксперт
0
335

Возврат к списку