ОЗХО готовится осуществить визит в Россию для расследования инцидента с Навальным
19:20 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ведет диалог с Москвой, чтобы осуществить визит в Россию для расследования инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявил в пятницу глава ОЗХО Фернандо Ариас, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу уничтожения химоружия в Сирии.
"Секретариат все еще ждет от Российской Федерации элементы, чтобы направить в Россию техническую миссию, подобную той, которая была направлена в Германию", - отметил он.
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