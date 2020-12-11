Сбер провел первую онлайн-конференцию про Agile
20:25 11.12.2020
Сбер провел Sbergile Talks — первую онлайн-конференцию, где раскрыл детали одной из самых масштабных agile-трансформаций в мире. К событию подключилось более 10 000 человек. Деловая программа была представлена в трех направлениях: «Организация», «Продукт» и «Команда». В финале первого дня выступил известный эксперт отрасли Дейв Сноуден — автор фреймворка «Кеневин» (Cynefin). Во второй день участники отрабатывали практические навыки на мастер-классах.
Мероприятие открыл Давид Рафаловский, CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии». Он подчеркнул, что система Agile стала незаменимым инструментом для радикального ускорения Сбера, а скорость — один из ключевых критериев для успешного достижения стратегических целей.
Ксения Яшина, старший управляющий директор, директор Управления офиса agile-трансформации и внедрения инструментов изменений Сбера, рассказала, как эволюционировал Sbergile от версии 1.0 к 4.0, о том, каких результатов удалось достичь, о стратегии развития фреймворка и о ближайших планах на будущее.
Также были затронуты вопросы производственного процесса и доступности единой среды разработки с широким набором инструментов и сервисов; планирования для распределенных команд, выстраивания прозрачной системы мониторинга, внутренней мотивации и лидерства. Спикеры поделились практическим опытом и рассказали, как можно научиться понимать организацию и не упустить момента для изменений.
Особый интерес вызвало выступление Антона Савельева, исполнительно директора Центра «Agile как сервис». Антон подтвердил, что Сбер готов делиться опытом и помогать любой компании проводить agile-трансформацию. Для этого была запущена уникальная услуга — «Sbergile как сервис», в рамках которой эксперты Сбера готовы консультировать заинтересованные компании по всему спектру вопросов применения agile-практик: от обучения основам до проведения полноценной трансформации «под ключ».
Направление «Продукт» было полностью посвящено тому, как в Сбере создается инфраструктура для экспериментов, процесс непрерывного развития продуктовых руководителей и новая ценность для клиентов, как выстраивается система управления клиентским опытом и встраиваются CX-исследования в жизненный цикл продукта.
В направлении «Команда» главные агенты изменений — agile-коучи и scrum-мастера — раскрыли подробности того, как лучше настраивать внутрикомандное взаимодействие, отслеживать зависимости и выстраивать процессы.
«Интерес к Sbergile Talks, интенсивное общение в чате конференции и поток вопросов к каждому спикеру подтвердили нашу гипотезу — рынок готов к изменениям. Это вдохновляет и дает веру в то, что мы достойно преодолеем кризис, вызванный пандемией и макроэкономическими факторами. Более того, Sbergile Talks — 2020 заняла достойное место среди самых масштабных отечественных конференций по Agile в этом году, и мы надеемся, что она станет постоянным местом встречи с лидерами изменений и катализатором общения для всего профильного сообщества», – сказала Ксения Яшина, старший управляющий директор, директор Управления офиса agile-трансформации и внедрения инструментов изменений Сбера.
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